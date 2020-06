Temptation Island 2020, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso concorrenti (Scheda)

Di Fabio Morasca venerdì 26 giugno 2020

La scheda di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia che parteciperà alla settima edizione di Temptation Island.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle sei coppie che prenderanno parte alla settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5, a partire dal prossimo 2 luglio.

Per la conduttrice foggiana, vincitrice dell'edizione 1999 di Miss Italia, si tratta della prima partecipazione in un programma di genere reality show.

Dopo Miss Italia, Manila Nazzaro ha preso parte a diversi programmi televisivi, lavorando come inviata a Quelli che il calcio nel 2001, lavorando nell'emittente musicale Music Box Italia, ricoprendo il ruolo di primadonna nel varietà del Bagaglino, Bellissima - Cabaret Anticrisi, conducendo Mezzogiorno in famiglia nel 2016 e apparendo come opinionista nel programma di Barbara D'Urso, Live - Non è la D'Urso.

Manila Nazzaro ha lavorato anche come attrice teatrale e come conduttrice radiofonica.

Dopo essere stata sposata con l'ex calciatore Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, Manila Nazzaro è fidanzata con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

L'ex calciatore barese, per quanto riguarda le proprie esperienze televisive, ha preso parte a due programmi: Squadre da incubo, andato in onda nel 2016 su TV8 e condotto insieme a Gianluca Vialli, e Celebrity MasterChef Italia, la versione vip di Masterchef dove ha partecipato come concorrente della seconda edizione, venendo eliminato al termine della quarta puntata.

Nella sua carriera da calciatore, Lorenzo Amoruso ha vestito le maglie di Bari, Mantova, Vis Pesaro, Fiorentina, Glasgow Rangers, Blackburn e Cosmos, squadra sammarinese.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Amoruso ha lavorato come opinionista calcistico per la Rai, per Tv8, per Canale Italia e per Italia 7 Toscana.

Nel 2002, l'ex calciatore ha pubblicato la sua autobiografia intitolata Lorenzo Amoruso - LA Confidential.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono fidanzati da circa tre anni.