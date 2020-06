Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane concorrenti (Scheda)

Di Fabio Morasca venerdì 26 giugno 2020

La scheda di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, coppia che parteciperà alla settima edizione di Temptation Island.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle sei coppie che prenderanno parte alla settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5, a partire dal prossimo 2 luglio.

Per Antonella Elia, si tratta della quinta partecipazione in un programma di genere reality show. La showgirl e conduttrice torinese, infatti, ha alle spalle due partecipazioni a L'Isola dei Famosi (nelle edizioni andate in onda nel 2004 e nel 2012), una partecipazione a Pechino Express e una partecipazione recente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda i programmi televisivi ai quali Antonella Elia ha preso parte negli ultimi dieci anni, troviamo CR4 - La Repubblica delle Donne, Tale e Quale Show, Superbrain - Le supermenti e X Factor - Il Processo.

Pietro Delle Piane, nome d'arte di Pietro Le Piane, invece, è un attore e doppiatore. Per quanto riguarda il piccolo schermo, l'attore calabrese ha recentemente preso parte alle serie tv Il commissario Montalbano, L'amore strappato, Boris Giuliano, L'infiltrato, Squadra Mobile, La Narcotici, Il tredicesimo apostolo, Il caso Enzo Tortora e Area Paradiso.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono fidanzati da un anno e tre mesi.

Durante la partecipazione di Antonella Elia al GF Vip 4, Pietro Delle Piane è stato spesso ospite nei talk show condotti da Barbara D'Urso per parlare di alcune sue foto che lo ritraevano in compagnia di Fiore Argento, sorella di Asia, uscite sui giornali mentre la Elia si trovava nella casa di Cinecittà.

Pietro Delle Piane è entrato nella casa del GF Vip 4, come ospite, in tre occasioni.