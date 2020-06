Agorà, Serena Bortone lascia: "Le strade si dividono, ci incontreremo ancora" (Video)

Serena Bortone lascia Agorà e l’ultimo saluto non può che avvenire tra le lacrime. “Se comincio a piangere è finita”, dice la conduttrice durante i titoli di coda mentre il compagno di viaggio Marco Carrara le consegna un mazzo di fiori: “Sei stato un compagno di viaggio splendido, sono sicura che avrai un futuro meraviglioso”.

Ad accompagnare il congedo c’è l'immancabile clip celebrativa, a cui segue la lettura del lungo elenco di collaboratori che ha preso parte al talk di Rai 3.



La Bortone era subentrata nel 2017 a Gerardo Greco, che a sua volta aveva preso il posto di Andrea Vianello.

Inevitabile il riferimento all’emergenza sanitaria che ha segnato gli ultimi mesi, anche sul fronte televisivo. “È stato un anno crudele. Ricorderò per sempre l’angoscia mista ad incredulità del primo giorno di diretta di lockdown. Ma ricorderò anche il momento in cui ho capito la necessità di esserci”.



Dopo tanti anni @serenabortone saluta #agorarai.

Le sue parole a chiusura di una stagione "crudele" in cui il lavoro di squadra è stato fondamentale.

"We will meet again, ci incontreremo di nuovo" pic.twitter.com/dL5RCOSHIW