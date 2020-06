Sandra Milo inviata (con la figlia) di La vita in diretta estate e oggi torna a Io e te (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 26 giugno 2020

Per l'attrice, pronta ad entrare nel cast di La vita in diretta estate, si tratta del ritorno nel programma di Diaco cui ha fatto parte per un anno

In arrivo nuovi impegni televisivi per Sandra Milo, che porterà con sé sul piccolo schermo anche la figlia Debora Ergas. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, l’attrice e la figlia saranno le inviate di punta della versione estiva di La vita in diretta, al via lunedì prossimo su Rai1 con la conduzione di Andrea Delogu e Marcello Masi.

Per lanciare la nuova avventura televisiva la coppia madre-figlia oggi sarà ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, nello spazio Come nelle favole. Per la Milo si tratterà del ritorno nel programma di Rai1 di cui ha fatto parte nell'ultimo anno insieme a Valeria Graci. Nella nuova edizione, iniziata un mese fa, Diaco è invece affiancato dalla 'regina della lirica' Katia Ricciarelli e da Santino Fiorillo.

La Ergas è una giornalista televisiva (lavora proprio a La vita in diretta) ed è nata dal matrimonio della Milo con il produttore cinematografico di origine greca Moris Ergas.