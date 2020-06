Come sarà la nuova edizione di Techetechete in onda dal 2 luglio

Di Marco Salaris mercoledì 24 giugno 2020

Quali sono le novità dell'edizione estiva 2020? Anticipazioni esclusive in vista della nuova serie di puntate.

Amanti della storia della tv preparatevi! Techetechetè sta per tornare nell'access prime time di Rai 1. Uno dei programmi più seguiti dell'estate è pronto per accompagnare gli italiani in questa particolare stagione col suo carico di ricordi da riproporre in un mix che, da anni, continua ad essere il perno-punto di forza della trasmissione dimostrando come, la nostalgia sul piccolo schermo, funzioni ancora.

Techetecheté è un programma di Elisabetta Barduagni (storico capo autore) e di Maria Teresa Fiore, vicedirettore di Rai 1. Accanto alle firme già note del programma, come Emilio Levi, Salvo Guercio e Vito Simone, da quest'anno figureranno due giovani autori, Fausto Massa e Vittorio Ripoli.

Innanzitutto, la data di partenza: in genere il ritorno di Techetecheté va a combaciare con gli ultimi giorni della primavera e i primi dell'estate, ma la programmazione di Rai 1 stravolta dagli eventi legati all'emergenza Coronavirus ha cambiato le carte in tavola, allungando l'edizione 2019/20 de I soliti ignoti fino alla fine di giugno e posticipando così la prima puntata di Techetechetè a giovedì 2 luglio 2020.

Quale sarà il racconto per questa nuova serie estiva? Ebbene, su questo fronte ci sono delle novità: il programma infatti avrà giorno per giorno un argomento ben preciso che si snoderà grazie al vasto archivio RAI, di seguito ve li appuntiamo:





Lunedì: Sceneggiati , i gialli, i mistery e la tv dei ragazzi

Martedì: Sanremo Graffiti , dunque gli esordi più curiosi, i duetti indimenticabili e le meteore

Mercoledì: Viaggio in Italia , un percorso per lo stivale in chiave pop da nord a sud

Giovedì: I numeri uno , protagonisti dello spettacolo d'antan (Proietti, Ave Ninchi, Loren, Lollobrigida)

Venerdì: Jukebox , dalle hit dei decenni che hanno lasciato il segno alle canzoni d'amore, ai brani dal sapore sensuale

Sabato: Varietà e i protagonisti che hanno fatto la storia

Domenica: puntate a tema



In aggiunta, TvBlog è in grado di darvi un'anticipazione esclusiva riguardante due puntate speciali: la prima sarà dedicata a Franca Valeri in occasione del suo centesimo compleanno venerdì 31 luglio prossimo. La seconda sarà per Adriano Celentano che - salvo cambiamenti - dovrebbe essere in programma per mercoledì 8 luglio.

Anche quest'anno non mancheranno brani inediti e rarità delle teche Rai finora mai replicate.