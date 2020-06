Rosanna Cancellieri verso Tv8, condurrà Vite da copertina?

Di Massimo Galanto martedì 23 giugno 2020

La giornalista ha confermato la trattativa con Sky, ma ha negato di essere stata corteggiata dal Grande Fratello Vip

"Io corteggiata dal 'Gf Vip'? "Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio. Sto valutando altre ipotesi". Così Rosanna Cancellieri all'Adnkronos ha smentito le indiscrezioni pubblicate su Dagospia secondo cui la giornalista avrebbe detto no al corteggiamento operato dal Grande Fratello Vip per averla come concorrente alla prossima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La giornalista ha, invece, confermato di essere in trattativa con Tv8, come riportato sempre dal sito di Roberto D'Agostino:

La proposta di Sky esiste davvero invece, stiamo valutando l'ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate.

Secondo Dagospia, il programma in questione sarebbe Vite da copertina, attualmente condotto dalla coppia formata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno.