Emilio Fede arrestato per evasione dagli arresti domiciliari

Di Marco Salaris martedì 23 giugno 2020

Il giornalista si trovava a Napoli per una cena con sua moglie, compirà 89 anni domani.

L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato arrestato a Napoli. Il giornalista è evaso dagli arresti domiciliari senza attendere il via libera del giudice di sorveglianza per il trasferimento da Milano a Napoli.

Secondo quanto emerge dal quotidiano Roma ieri sera, durante una cena (compirà 89 anni domani, 24 giugno) sul lungomare della città partenopea, i carabinieri si sono presentati per notificargli l'arresto in quanto l'uomo è latitante per evasione.

Ricordiamo che Fede è stato condannato a 7 mesi di domiciliari e 4 anni di servizi sociali per il caso Ruby Bis evitando così il carcere. Lo scorso ottobre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Milano accolse una delle istanze dell'avvocato di Fede, Salvatore Pino, perché il suo assistito in cella "sarebbe stato sottoposto ad un'enorme sofferenza".