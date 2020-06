Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 21 giugno 2020

Di Hit lunedì 22 giugno 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 18% di share, poi c'è la linea blu di Rai1 che si porta davanti con Domenica in, curva questa che scorre nella prima parte del programma sulla soglia del 20% di share. Vediamo in seguito la curva di Rai3 che cala al 10% durante il Tg3 e fin verso il 7% durante il talk di Lucia Annunziata.

In tutto questo la curva arancione di Canale 5 con il trenino di telenovele, sitcom e film per la tv staziona nei pressi della linea del 10% di share, seguita poi dalle curve di Rai3 e Rai2. La curva blu di Domenica in resta stabile per tutta la durata del programma attorno al 20%. Calo fin verso il 16% di share della curva blu di Rai1 durante il varietà Da noi a ruota libera rewind, con la curva di Canale 5 che segue al 7%.

Nel preserale prevale la curva di Rai1 con L'eredità per l'Italia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 24% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con le repliche di Avanti un altro e da quella verde dei Tg regionali.