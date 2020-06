Diciamolo con una canzone: Good times

Sembra la fine del mondo, ma mi calma

Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda

Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me

Ti prendi gioco di me

Bell'atmosfera

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"?

Voglio stare in good time (voglio stare in good time)

Bell'atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin

Giornalisti si moltiplicano, Gremlins

Ho già risposto a 'sta domanda se rileggi

Ciò che dici, no, no, non è radio friendly

Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party

Ti cerco nelle storie anche per due fotogrammi

Questi fanno le storie col tavolo degli altri

E vado down, down, down

Bell'atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Ti prego no, ti prego no (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"?

Voglio stare in good times (voglio stare in good times)

Tutto bene, tutto a gonfie vele

Certi amici meno li vedi e più gli vuoi bene

Notti intere con chi non ti chiede

Come stai

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"?

Voglio stare in good times (voglio stare in good times)

Bell'atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Chi se ne frega dei tuoi "ma", dei tuoi "se", dei tuoi "bla-bla"?

Voglio stare in good times (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Bell'atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego no, ti prego no (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah) uh

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Voglio stare in good times