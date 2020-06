Ossessione senza fine - Il ritorno, su Raidue il Dr. Beck cerca un'altra vittima (Video)

Di Paolo Sutera sabato 20 giugno 2020

Su Raidue va in onda Ossessione senza fine-Il ritorno, il film-tv sequel di Ossessione senza fine e con protagonista ancora una volta lo psicopatico Dr. Beck

Le vecchie abitudini sono dure a morire: sembra essere questa la morale di Ossessione senza fine-Il ritorno, il film-tv in onda questa sera, 20 giugno 2020, alle 21:20 su Raidue, seguito di Ossessione senza fine, andato in onda la settimana scorsa. Il protagonista, infatti, è sempre Eric Roberts, nei panni del Dr. Beck, il medico mentalmente instabile che anche questa volta inizia a nutrire una malsana ossessione verso una giovane donna.

Ossessione senza fine-Il ritorno, la trama

Sono passati sei mesi dagli eventi raccontati nel primo film. Il Dr. Beck si trova ancora in Messico, in fuga dall'Fbi che gli dà la caccia dopo quanto fatto a Sophie (Brianna Joy Chomer). A fargli tornare "il vizio" è un altro salvataggio, questa volta in una spiaggia, dove evita il peggio alla giovane Amy Watkins (Claire Blackwelder) americana in vacanza con la madre Linda (Hilary Greer).

Beck resta affascinato da Amy, che somiglia a Sophie: decide così di correre il rischio di tornare negli Stati Uniti per rintracciarla. Qui mette in atto un piano che prevede il corteggiamento di Linda, ancora fragile per la scomparsa del marito nonché padre della giovane, per potersi avvicinare ad Amy.

Anche in questo caso, è la ragazza stessa a rendersi conto che nel Dr. Beck ci sia qualcosa che non va: Amy proverà in tutti i modi a convincere la madre ad allontanarsi dall'uomo, ma Linda ormai è innamorata di Beck e non crede alla figlia. Il piano del Dr. Beck sembra andare a buon fine, ma il protagonista ha sottovalutato proprio Amy.

Ossessione senza fine-Il ritorno, curiosità

Il film-tv di Lifetime è andato in onda negli Stati Uniti nel 2016, con il titolo "Stalked by my doctor-The Return". fa parte di una serie di quattro film per la televisione con protagonista il Dr. Beck. Il terzo capitolo, Ossessione senza fine-La vendetta di Sophie, andrà in onda sabato prossimo, 27 giugno.

Ossessione senza fine-Il ritorno, streaming

E' possibile vedere Ossessione senza fine-Il ritorno in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smartphone, tablet e smart tv, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv-Replay.