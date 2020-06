Serie A torna in campo, ecco le partite in diretta su Sky e Dazn

Di Massimo Galanto sabato 20 giugno 2020

Ecco dove vedere in tv i recuperi della 25esima giornata di Serie A

Oggi, sabato 20 giugno 2020, torna ufficialmente in campo la Serie A di calcio, dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus e la conclusione della Coppa Italia, vinta dal Milan sulla Juventus.

Si riparte con i recuperi della 25esima giornata di campionato: Torino-Parma alle ore 19:30 e Hellas Verona-Cagliari alle 21.45. Domenica tocca ad Atalanta-Sassuolo (ore 19.30) e Inter-Sampdoria (ore 21.45).

Di seguito i dettagli della programmazione televisiva, divisa, come di consueto, tra Sky e Dazn (niente partite in chiaro, come invece il ministro Spadafora aveva ventilato):

Torino-Parma in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473). La partita è visibile anche in streaming su NOW TV e Sky Go.

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Hellas Verona-Cagliari in diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209 di Sky) in streaming su Dazn. In collegamento dallo stadio Bentegodi Diletta Leotta e Dario Marcolin.

Atalanta-Sassuolo in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 252 e Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473) oltre che su NOW TV e Sky Go. Telecronaca:

Maurizio Compagnoni - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni

Inter-Sampdoria ore 21:45 in diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473) oltre che su NOW TV e Sky Go.

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani