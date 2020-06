Non ditelo al Dottore: che fine hanno fatto i dottori di Lei TV?

Di Claudia Cabrini venerdì 19 giugno 2020

Che fine hanno fatto i protagonisti in camice bianco del programma?

Si tratta di niente meno che di uno dei docu-reality medical di maggior successo in Inghilterra, e finalmente è tornato anche in Italia, sul canale di Sky Lei TV, seppur in rotazione televisiva notturma. Stiamo parlando di Non ditelo al Dottore, nuovo (si fa per dire, visto che in Inghilterra è terminato nel 2017) tv show ricominciato sul canale 131 e 132 di Sky sin dalla sua primissima stagione, che vede protagonisti un team di giovanissimi dottori alle prese con pazienti dai casi clinici a dir poco particolari.

Si chiamano rispettivamente Belinda Fenty, Tamara Karni Cohen, Jonathan Hazon, Hannah Wood e Khizar Khan Mahmood e sono i cinque professionisti in camice bianco del format di Channel 5, intitolato in principio Don't Tell the Doctor, che vedremo anche stanotte, sul canale Lei TV di Sky, alle prese stavolta con Gabriele, un giovane con gravi problemi alle mani, e Mark, paziente con forti problemi di acne, per una intera puntata dedicata proprio ad Acne e cicatrici. Ma esattamente, cosa sappiamo dei cinque dottori presenti nel cast? Che fine hanno fatto oggi, ora che il programma è ormai terminato?

Della prima dottoressa che vi abbiamo citato, Belinda Fenty, sappiamo dirvi davvero tante cose. La bella dottoressa Belinda, infatti, oltre ad esercitare la professione di Medico, è anche attrice, volto noto del piccolo schermo britannico ma non solo. Di lei sappiamo inoltre che sia originaria di Londra, e che dopo la sua partecipazione al programma Non ditelo al Dottore abbia preferito continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Sono ben due le pellicole cinematografiche nelle quali la Dottoressa ha recitato soltanto nel 2020, una nel 2019, tre nel 2018. Insomma, la sua carriera da attrice è ormai avviata e, per chi dovesse ricordarlo, la Dottoressa Fenty aveva anche preso parte al programma televisivo The Island with Bear Grylls, nel corso della sua seconda stagione in onda su Channel 4.

Diverso, invece, il destino per la Dottoressa Tamara, che di fatto ha continuato a lavorare in Inghilterra come medico e chirurgo. Di lei, sui social network, si sono perse le tracce. Ci viene da ipotizzare che continui a lavorare in clinica a Londra, ma non abbiamo alcuna testimonianza in merito. Da quanto apprendiamo da internet, invece, il Dottor Jonathan Hazon è riuscito a fare un bel salto di carriera. Al momento, sarebbe uno dei Medici a capo del Saint Philips Medical Center, clinica medica privata con sede a Londra. E la dottoressa Hannah Wood, invece, voce narrante del programma? Dal suo profilo Linkedin scopriamo che ancora oggi lavori presso l'NHS, una delle strutture ospedaliere più famose e importanti di tutta l'Inghilterra, nella quale la dottoressa Wood risale impiegata da ormai 8 anni.

In ultimo, come dimenticare il Dottor Khizar Khan Mahmood? Molto attivo sui social, in particolar modo su Instagram, il dottor Khizar Khan non pubblica tuttavia molti contenuti social legati al suo lavoro, ma piuttosto foto di viaggi e di vacanze con gli amici o la famiglia. Dal suo profilo Twitter, però, scopriamo che sia stato a sua volta duramente impegnato nella battaglia contro la pandemia da Covid-19. Proprio tra i suoi ultimi cinguettii, infatti, troviamo anche una sua foto che non lascia dubbi all'immaginazione, pubblicata lo scorso aprile con una chiarissima didascalia: "Auguri a me, che oggi ne compio 32".