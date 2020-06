Sulle ali della pazzia, su Raidue arriva una madre psicopatica

Di Paolo Sutera venerdì 19 giugno 2020

Su Raidue va in onda Sulle ali della pazzia, film-tv canadese che vede al centro il tentativo di una madre di far fuori la suocera della figlia, gelosa del rapporto tra le due

Un nuovo film-tv, su Raidue, per tenere compagnia al pubblico televisivo. Ed anche in questo caso si tratta di un thriller, che s'incentra su un rapporto madre-figlia non proprio dei migliori e dalle conseguenze drammatiche. Sulle ali della pazzia, in onda questa sera, 19 giugno 2020, alle 21:20, mostra infatti fin dove è disposta ad arrivare una madre che si trova davanti ad una suocera un po' troppo invadente nella vita di sua figlia.

Sulle ali della pazzia, la trama

Il film-tv racconta la storia di Amber Vickers (Victoria Diamond), una giovane donna in procinto di sposarsi con Luke Jones (Matthew Raudsepp). I due, durante i preparativi delle nozze, vivono nella villa della madre di lui, Jill (Kari Matchett), che accoglie la nuora come fosse una vera e propria figlia.

Amber avverte la madre Sharon (Romy Rosemont), che vive a chilometri di distanza da lei, del matrimonio, e la invita a conoscere il suo futuro marito e suocera. Sharon, infermiera la cui instabilità viene rivelata fin dai primi minuti del film, si mette in viaggio con tutte le buone intenzioni possibili.

Una volta arrivata, però, si rende conto che tra Amber e Jill c'è un rapporto molto particolare, proprio da madre e figlia. Questo infastidisce la donna, che inizia a nutrire una profonda gelosia nei confronti di Jill. Così, inizialmente cerca di ostacolare le decisioni della donna sui preparativi delle nozze, per poi passare alle armi pesanti, diventando una vera e propria persecutrice di Jill, che rischia così anche la vita.

Sulle ali della pazzia, curiosità

Il titolo originale del film-tv è "Mad Mom"; è stato girato nel 2018 in Canada. Tra il cast, va segnalata la presenza di Romy Rosemont, che vediamo anche nella serie tv A Million Little Things nei panni di Shelly e di Kari Matchett, vista in Covert Affairs, dove interpretava Joan.

Sulle ali della pazzia, streaming

E' possibile vedere Sulle ali della pazzia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.