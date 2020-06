Milly Carlucci alla quarantunesima di Domenica in, ecco gli altri ospiti (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 18 giugno 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Incontro fra due bionde, le due bionde di Rai1, quello che ci promette la puntata numero 41 di Domenica in. Sarà ospite infatti della padrona di casa di questo appuntamento Mara Venier, la conduttrice e condottiera di Ballando con le stelle, lo spettacolo di varietà che tornerà in onda a partire da sabato 12 settembre in diretta dall'auditorium del foro italico in Roma.

Milly Carlucci sarà dunque faccia a faccia con Mara Venier e chissà che la bionda capitana in campo di Ballando tenti anche questa volta di convincere Mara a tornare ospite del suo programma nel ruolo di ballerina per una notte (oppure perché no commentatrice a bordo campo).

Fra gli altri ospiti della puntata numero 41 di Domenica in, in collegamento dall'auditorium di Napoli il conduttore e ballerino Stefano De Martino, il cantautore Francesco Gabbani, il professor Fabrizio Pregliasco per il consueto punto settimanale sul Coronavirus.

Appuntamento dunque per la chiacchierata fra Mara e Milly e tutto il resto nella puntata di domenica 21 giugno, la penultima di questa lunga e travagliata stagione tv, di Domenica in a partire dalle ore 14 su Rai1.