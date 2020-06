Vite Al Limite: che fine ha fatto Travis Henry?

Di Claudia Cabrini giovedì 18 giugno 2020

Il giovane Travis era stato uno dei protagonisti più discussi dell'ottava stagione del programma. Che fine ha fatto e come sta al momento?

Anche Travis Henry è stato uno dei protagonisti più discussi dell'ottava stagione dell'ormai celebre Vite Al Limite, e sarà il protagonista del primo episodio del docu-reality che vedremo in onda questa sera su Real Time in prima serata.

Famoso negli States anche per la sua carriera da musicista, Trevis, originario del Texas, è stato uno dei pazienti più obesi dell'ottava stagione, ma anche uno di quelli che è riuscito a perdere più peso e a beneficiare maggiormente del suo percorso all'interno della clinica del Dottor Nowzaradan. Forse anche per questo, nel caso in cui abbiate già avuto modo di conoscere la sua storia, vi ricorderete di lui. Travis, 31 anni al momento della partecipazione al programma, è arrivato a Houston, nella fatidica clinica di Vite Al Limite, quando ancora pesava 279 chilogrammi, ma nel corso del suo ricovero di chili è riuscito a perderne ben 107, scendendo di fatto al peso di 171 chilogrammi.

Ma, ad oggi, che fine ha fatto Travis Henry? A seguito della sua partecipazione al programma, di Travis pubblicamente si sono perse le tracce. Non è più comparso in televisione, e ha proseguito la sua normale vita di tutti i giorni - senza mai abbandonare la musica. E se le informazioni e i gossip su ciò che gli è capitato dopo la sua partecipazione a Vite Al Limite sono veramente molto rare, possiamo però assicurarvi, grazie ai post pubblicati sul suo Instagram ufficiale, che Travis abbia nettamente migliorato la sua qualità di vita, che sia tornato a portare fuori a cena la moglie, e che con lei sia anche riuscito a tornare a godersi un film al Cinema dopo ben 7 anni. Nessuno sa tuttavia quali siano al momento le sue condizioni di salute. Travis, infatti, non aggiorna frequentemente le sue pagine social, mentre la moglie Yasmin ha i profili privati. I fan, però, sono pronti a scommettere che Travis non abbia riacquistato peso e che stia continuando a godersi i piccoli momenti di normalità e quotidianità ritrovata a seguito della sua partecipazione a Vite Al Limite.