Ilary Blasi, due programmi per lei: L'Isola dei Famosi e Lo Show dei Record con Claudio Amendola

Di Fabio Morasca giovedì 18 giugno 2020

Le indiscrezioni di Oggi riguardanti il futuro televisivo di Ilary Blasi.

La stagione televisiva 2019/2020 ha prodotto risultati modesti per Ilary Blasi che, impegnata in un solo programma, Eurogames, una versione rivisitata di Giochi senza Frontiere, andata in onda su Canale 5 lo scorso autunno, ha ottenuto una media ampiamente insoddisfacente (2.198.000 telespettatori, pari ad uno share dell'11,30%), con la finale vista solamente da 1.554.000 spettatori, con uno share dell'8,20%.

Eurogames è stato un progetto fortemente voluto dalla conduttrice romana che si è assunta la responsabilità del flop senza polemiche.

Il 2021, quindi, ha l'aria di essere l'anno del riscatto per Ilary Blasi che, stando ad un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi, dovrebbe condurre ben due programmi, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi (indiscrezione già pubblicata da TvBlog lo scorso gennaio) e la nuova edizione de Lo Show dei Record (indiscrezione già pubblicata in passato sempre dal settimanale Oggi).

Per quanto riguarda l'Isola dei Famosi, come ricordiamo, Alessia Marcuzzi, che ha condotto tutte le edizioni targate Mediaset dell'Isola, ha rinunciato alla conduzione della quindicesima edizione. L'Isola, lo scorso febbraio, inoltre, non è stata citata durante la presentazione dei palinsesti primaverili Mediaset.

Nel 2021, quindi, presumibilmente da gennaio, Ilary Blasi sarà al timone della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Com'è già avvenuto con l'avvento della versione vip del Grande Fratello, quindi, la conduttrice romana erediterà dalla collega un altro programma, anche in questo caso, un reality show.

Per quanto concerne Lo Show dei Record, invece, il programma tornerà in onda su Mediaset dopo la parentesi TV8, dove la settima edizione è andata in onda nel 2018 con il titolo La Notte dei Record, condotta da Enrico Papi. Prima dell'emergenza sanitaria, il ritorno in onda del programma era previsto per lo scorso 8 maggio.

Le nuove indiscrezioni confermano quanto già scritto lo scorso febbraio: l'ottava edizione de Lo Show dei Record potrà contare su una coppia "romana de Roma". Ilary Blasi, infatti, dovrebbe essere affiancata alla conduzione da Claudio Amendola.

Il nome di Alessia Marcuzzi, per la cronaca, era stato avvicinato anche alla nuova edizione de Lo Show dei Record.