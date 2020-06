Una Famiglia XXL: curiosità sul nuovo programma extra large di Real Time

Di Claudia Cabrini sabato 20 giugno 2020

Torna stasera in seconda serata la famiglia extra large più famosa di Real Time

Lo ritroveremo in onda proprio stasera, in seconda serata e più precisamente a partire dalle 23:15 circa su Real Time, il nuovo docu-reality sempre originario di TLC approdato in Italia e già record di pubblico. Stiamo parlando di Una famiglia XXL, titolo originale Family By The Ton che, quasi sulle orme di Vite Al Limite racconta stavolta non un semplice caso di preoccupante obesità da curarsi il prima possibile, ma addirittura la quotidianità di una famiglia interamente affetta da obesità acuta.

Sono sicuramente tante le curiosità che si conoscono a proposito del programma, già format di punta negli States dove gli spettatori si sono immediatamente affezionati alla famiglia ripresa dallo show, ma tra tutte quella che riguarda un cugino della famiglia è forse la più bizzarra. Una famiglia XXL - che come già detto si concentra stavolta su di un nucleo famigliare ben preciso, con protagonisti in particolar modo tre cugini, Naomi, Drew e Chitoka, giovani obesi da circa 300 chili ciascuno - racconta anche delle difficoltà di chi con l'obesità più grave deve combatterci ogni giorno, come Chitoka, una delle protagoniste del docu-reality che a soli 49 anni pesa ormai 309 chilogrammi e non riesce più a muoversi né ad uscire di casa da più di 3 anni.

Altra curiosità relativa ai tre protagonisti dello show, il fatto che la madre di Naomi - che non vediamo in tv - abbia a sua volta sofferto di gravi problemi di obesità, e che per lei l'operazione chirurgica di riduzione dello stomaco sia andata molto male. Anche per questo, la figlia Naomi ha a sua volta vissuto per molto tempo con la paura di dimagrire e di farsi operare, paura che nutre ancora oggi.

Ultimo ma non meno importante, il dettaglio non poco importante che riguarda i tre cugini, obesi sin da quando erano piccoli. Il fatto che la loro obesità sia iniziata molti anni fa, ha ovviamente debilitato di molto la loro salute sin da adolescenti. La più giovane, Naomi, sognerebbe anche dei figli, un giorno, ma sa benissimo che a causa della sua obesità la cosa al momento non sia affatto possibile.

Come potrete notare voi stessi stasera, il professionista che cercherà di migliorare le vite della nostra Famiglia XXL è Charles Proctor, chirurgo dal 2007 che attualmente opera ad Atlanta, in Georgia. Al momento, il dottor Proctor è specializzato in chirurgia bariatrica.

Questa sera, assisteremo alle operazioni di Drew prima, e di Chitoka poi - ma anche ad una festa speciale; la festa di compleanno di Beverly.