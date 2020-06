Ogni mattina su Tv8, Aurora Ramazzotti e Flora Canto inviate di Volpe e Viola

Di Massimo Galanto martedì 16 giugno 2020

Il nuovo programma inizierà lunedì 29 giugno

Si avvicina il debutto per il nuovo programma di Tv8, dal titolo Ogni mattina e in onda a partire da lunedì 29 giugno.

In studio alla conduzione ci sarà l'inedita coppia formata da Adriana Volpe e Alessio Viola. Due saranno le inviate di eccezione. Secondo il sito Giornalettismo, si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e di Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano.

Le due gireranno l’Italia da nord a sud raccontando storie legate ai personaggi famosi e non solo. Per la Ramazzotti si tratta di una nuova avventura professionale dopo la partecipazione a Mai dire talk su Italia 1, mentre per la Canto è il ritorno sul piccolo schermo dopo essere stata concorrente di Tale e quale show.

Il programma sarà curato da Alessandro Banfi, in uscita da La vita in diretta.