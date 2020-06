Live non è la d'Urso diretta puntata 14 giugno 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone domenica 14 giugno 2020

Live non è la d'Urso puntata 14 giugno 2020 su Canale 5

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 14 giugno 2020, in prima serata su Canale 5.

Live non è la d'Urso, puntata 14 giugno 2020, ospiti

Gli ospiti della puntata di oggi di 'Live non è la d'Urso' sono Matteo Salvini si confronta con quattro personaggi famosi; la verità di Asia Argento su Morgan, Vittorio Sgarbi contro le sfere; le novità su Fabrizio Corona dopo la sentenza degli scorsi giorni;



Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



Live - Non è la D'Urso 2020, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.