Mara Venier attacca Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi su Instagram: "Due poveracci". Cosa è successo (FOTO)

Di Marco Salaris domenica 14 giugno 2020

La conduttrice 'la tocca piano' esplodendo di rabbia su Instagram: "Pensano di divertire il pubblico prendendo in giro".

Fuoco incrociato fra gli studi di Rai 1. Parlare di fuoco 'amico' è un azzardo data la tensione venuta su fra Mara Venier e Gianni Ippoliti con Tiberio Timperi giusto a qualche ora di distanza dal termine della puntata domenicale di Unomattina in famiglia, trasmissione nella quale Ippoliti ha un suo angolo di gossip a metà fra il satirico e il sarcastico.

Leviamo qualsiasi condizionale: la conduttrice non ha affatto gradito il trattamento riservatole dallo scambio di battute tra il conduttore e l'umorista. Partiamo dal presupposto che il nome della Venier è venuto fuori per ben due volte e per due puntate di seguito, quella di ieri e di oggi.

Nell'appuntamento di ieri, Ippoliti si 'imbatte' su un settimanale che ritrae la conduttrice fotografata col gesso dopo il disgraziato infortunio avuto due settimane fa e commenta: "Lei stakanovista sarà a Domenica IN ingessata", Timperi interviene ironizzando "Beh mica fa la trasmissione con i piedi", lo segue Ippoliti: "Quando hanno inquadrato il piede c'è stata la punta d'ascolto, sono dati ufficiali". Monica Setta, amica della Venier prova a ridimensionare: "Ma no! C'è un grande interesse nei confronti di Mara" dice.

Passiamo ora alla puntata di oggi, domenica 14 giugno. Mara Venier torna ad essere nuovamente citata da Gianni Ippoliti per il gesso al piede: "Il piede rotto è ormai diventato un must. Molte si ingessano nelle loro trasmissioni. C'è un'emittente locale dove sono tutti ingessati ed è molto seguita".

Qui la goccia fa traboccare il vaso nonostante la difesa dell'amica Setta: "Non dire così perché Mara sta soffrendo eh! Ed è proprio brava!" e la conduttrice dal suo instagram prima si complimenta con la collega "Grazie a Monica Setta" poi tuona attaccando Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti senza mezzi termini: "Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo".

Il post poco dopo è stato rimosso, ma il polverone è già ormai abbastanza alto. Lo screenshot è diventato virale con decine di centinaia di commenti su twitter.