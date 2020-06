Ossessione senza fine, Raidue ripropone l'inizio della saga thriller del Dr. Beck (Video)

Di Paolo Sutera sabato 13 giugno 2020

Su Raidue va in onda Ossessione senza fine, film-tv con protagonista una giovane ragazza che viene perseguitata da un chirurgo che le ha salvato la vita e che ora è ossessionato da lei

Raidue ripropone, questa sera, sabato 13 giugno 2020 alle 21:05, Ossessione senza fine, film-tv già mandato in onda in passato e che ha generato, grazie al suo successo negli Stati Uniti, una quadrilogia thriller. Al centro un inquietante personaggio, il Dr. Beck (Eric Roberts), medico molto esperto ma anche instabile.

Ossessione senza fine, trama

Il Dr. Beck, infatti, è un apprezzato chirurgo, che però non riesce a trovare una compagna. Cerca spesso di fissare degli appuntamenti online, ma quando le donne lo incontrano percepiscono in lui qualcosa che non va. Il medico sembra trovare qualcuno che lo capisce in Sophie (Brianna Joy Chomer), giovane che opera d'urgenza dopo che questa ha avuto un incidente d'auto con il fidanzato Ryan (Carson Boatman).

Il Dr. Beck resta affascinato dalla giovane, che inizia a corteggiare. Sophie, dal canto suo, inizialmente crede che quelle del dottore siano semplici attenzioni, ma presto si dovrà ricredere: Beck, infatti, inizia a desiderare Sophie tutta per lui, cercandola di allontanare dalla propria famiglia.

Quando la ragazza inizia a capire che c'è qualcosa che non va, sarà troppo tardi: suo padre crede che Sophie si stia immaginando tutto, mentre Beck ordisce un piano per rapirla e costringerla, finalmente, a dipendere da lui. Un estremo tentativo di salvarla sarà fatto da Ryan, anche questo invano. Toccherà a Sophie cercare di liberarsi da sola.

Ossessione senza fine, curiosità

Come detto, il film-tv è il primo di una quadrilogia con protagonista il Dr. Beck. Un personaggio che, grazie anche all'interpretazione di Roberts, ha attirato le attenzioni di pubblico e critica, tant'è che TvGuide lo ha addirittura inserito, nel 2016, tra i 50 cattivi più memorabili della tv.

A dargli volto, appunto, Eric Roberts, protagonista di numerosi film e serie tv tra cui due fiction italiane, L'onore e il rispetto e Non è stato mio figlio. Gli altri due film-tv della trilogia sono "Ossessione senza fine: il ritorno" (anche questo già trasmesso in tv) e gli inediti "Stalked by my doctor: Patient's revenge" e "Stalked by my doctor: a sleepwalker's nightmare".

Ossessione senza fine, streaming

E' possibile vedere Ossessione senza fine in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app disponibile per smart tv. tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.