La Domenica Più Tradizionale: gara tra pranzi della nonna su Real Time

Di Claudia Cabrini domenica 14 giugno 2020

Il comico Ciro Giustiani sarà ospite delle famiglie che cucineranno per lui, mentre Nonna Anita giudicherà tutto da casa

Un programma tutto nuovo quello sfornato da qualche settimana a questa parte da casa Discovery, e in onda la domenica a partire dalle 13:50 su Real Time. Stiamo parlando de La domenica più tradizionale, nuovissimo format televisivo con al timone il comico napoletano Ciro Giustiniani capace di raccontare i classici pranzi delle nonne del Sud proprio all'ora di pranzo più o meno, mentre probabilmente gli spettatori stessi sono ancora a tavola e sorridono anche di ciò che vedono alla tv - come il ragù, che per essere preparato deve cuocere almeno cinque ore, o la pasta, che deve rigorosamente essere al dente, e il condimento, che non è mai abbastanza, ma anche l'ammazza-caffè che non deve mai mancare.

In ogni puntata, infatti, il comico Ciro intraprenderà una nuova missione, in compagnia di Nonna Anita, per raccontare di come debba essere davvero il pranzo della domenica più tradizionale. Ed è proprio così che troveremo, un episodio dopo l'altro, il vero e simpatico contrasto tra Italia di oggi e Italia d'un tempo, quella che Nonna Anita rimpiange ricordando i bei tempi, quando ancora le famiglie trascorrevano la domenica a tavola, mentre dal canto suo Ciro sostiene che sia così ancora oggi.

Un nuovo programma di cucina, quindi, che di fatto racconta attraverso la tv, letteralmente, e che stavolta rende spettatore anche l'ospite stessa, Nonna Anita. Mentre il comico è ospite a pranzo delle famiglie ai fornelli, infatti, la nonna osserva i preparativi della domenica dal piccolo schermo di casa sua, giudicandoli senza peli sulla lingua e mettendo in discussione menù, organizzazione, ospitalità e tradizione.

In ogni puntata, inoltre, non manca l'effetto sorpresa. Il conduttore, per ringraziare la famiglia dell'ospitalità, alla fine di ogni pranzo omaggia i suoi commensali con la comparsa di un artista speciale, che esso sia un cantante, un attore o un comico famoso. Quasi un effetto Carràmba, che conclude ogni episodio de La domenica più tradizionale con una grande festa, promossa o bocciata dai voti di Nonna Anita che nel frattempo ha assistito a tutto da casa. Questo primo pomeriggio, sul canale 31 del digitale terrestre, vedremo Ciro tra Benevento e Scampia, prima ospite della Famiglia Manzo e poi della Famiglia Frangipane. Chi avrà preparato il pranzo della domenica più buono?