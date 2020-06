Napoli-Inter, semifinale ritorno Coppa Italia in diretta su Rai1

Di Massimo Galanto sabato 13 giugno 2020

La vincente affronterà in finale (mercoledì prossimo) la Juventus

Questa sera su Rai1 torna la Coppa Italia di calcio, con la seconda semifinale di ritorno. Si sfidano Napoli e Inter (si parte dall'1-0 degli azzurri maturato all'andata, prima dello stop del calcio per l'emergenza coronavirus). Calcio di inizio allo stadio San Paolo alle ore 21.00.

La telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual, con il contributo a bordocampo di Alessandro Antinelli e Thomas Villa. Due gli studi previsti: quello esterno, allo stadio San Paolo, con Amedeo Goria, Andrea Agostinelli e il Prof. Roberto Parrella, e quello a Saxa Rubra, con Jacopo Volpi, Bruno Gentili, Marco Tardelli, Eraldo Pecci e Tiziano Pieri. A quest'ultimo spetterà giudicare la prestazione del direttore di gara. A Dario Di Gennaro, infine, il compito di analizzare la gara dal punto di vista tattico, con l’ausilio di una lavagna virtuale di ultima generazione.

Napoli-Inter sarà preceduta dal pre-partita su Rai Sport dalle 19.30 e su Rai1 dalle 20.30, subito dopo il Tg1. Il match sarà visibile anche in live streaming su Rai Play. La vincente affronterà in finale, in programma mercoledì prossimo a Roma, la Juventus, che ieri ha pareggiato contro il Milan e ha ottenuto la qualificazione.

Anche per stasera si prevedono ascolti altissimi. La sfida di ieri è stata vista da oltre 8 milioni di spettatori per il 34% di share.