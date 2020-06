Domenica in e gli ospiti della quarantesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 12 giugno 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Torna domenica 14 giugno l'appuntamento con Domenica in e con Mara Venier pronta ad ospitare nel suo programma ospiti e situazioni per intrattenere il proprio affezionato pubblico e vediamo insieme chi ci sarà nel nostro post di anticipazioni.

Partiamo dalla cantautrice toscana Gianna Nannini, poi in collegamento dalla sua abitazione Eleonora Daniele al suo primo appuntamento televisivo dopo la sua maternità. Con Mara poi una coppia di attori ovvero Christian De Sica e Giovanna Ralli in studio con Mara per ricordare Alberto Sordi a 100 anni dalla sua nascita.

Ci sarà poi il consueto appuntamento settimanale con l'aggiornamento della situazione sanitaria con il professor Bassetti in collegamento da Genova, poi per la musica con la Nannini da Mara il cantautore Nek e in collegamento da Napoli il conduttore e ballerino Stefano De Martino per parlare del suo ritorno in tv con Made in Sud su Rai2