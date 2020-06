Cambio Casa, Cambio Vita! Su La5, al via la 10° stagione

Di Claudia Cabrini giovedì 11 giugno 2020

Torna questa sera in seconda serata il nuovo appuntamento con Cambio casa, cambio vita! - format di La5 ormai arrivato alla sua decima stagione





Ve ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma da questa sera il così definito "interior design di qualità" tornerà a farci compagnia, in seconda serata su La5, con la sua ultima nonché decima stagione, ed è proprio per questo motivo che torniamo a parlarvene oggi.

Così, sul canale 30 del digitale terrestre, a partire da questa sera e per i prossimi otto giovedì, in seconda serata su La5, andranno in onda le nuove puntate di Cambio casa, cambio vita!, docu-reality lifestyle e immobiliare con al timone il conduttore e designer Andrea Castrignano. Le puntate di questa decima stagione del programma, in totale 8, come sempre racconteranno di particolari trasformazioni di appartamenti o case dall'arredamento pressoché piatto, che con l'aiuto e la creatività di Castrignano si vedranno rivoluzionare da un make-over completo.

Gli spunti di design che vedremo nel docu-reality saranno inoltre alla portata di tutti, quindi replicabili a casa con facilità, ma non distoglieranno l'attenzione dal reale obiettivo; un interior project studiato ad hoc per soddisfare le necessità dei protagonisti di ogni puntata.

, inoltre, ci metterà sempre 'lo zampino', e sotto l'occhio indiscreto delle telecamere racconterà con attenzione al dettaglio tutte le fasi di realizzazione di ogni singolo progetto:



"Credo che il grande merito, e il successo, di Cambio casa, cambio vita! sia stato l’aver democratizzato il Design, facendo comprendere a tutti che anche con pochi utili accorgimenti è possibile trasformare la propria abitazione in una casa completamente nuova: dal taglio funzionale degli spazi, all'uso di soluzioni e materiali innovativi, senza dimenticare l’importanza del colore che, come sanno bene i miei fan, è un dettaglio fondamentale non solo per le pareti, ma anche per accessori e complementi d’arredo".

Nel corso dell'ultima puntata del programma verrà anche festeggiata la decima edizione del format, e in modo assolutamente particolare, come spiegato dallo stesso Castrignano:



"Per festeggiare il decimo compleanno di Cambio casa, cambio vita! ho pensato di dedicare l’ultima puntata a un best of di queste edizioni: sarà l’occasione per raccontare non solo come sono cambiati i modi e gli stili dell’abitare, ma anche come sono evoluti il design e il mondo dell’home industry di pari passo con l’evolversi della società e delle nostre città".

E nonostante le difficoltà dettate dalla quarantena, anche il direttore di rete Marco Costa si è detto molto soddisfatto di poter mandare in onda la decima edizione di questo storico programma di lifestyle:



"Far andare in onda “Cambio casa, cambio vita!” è stato assai complesso, visto il momento che stiamo vivendo. Ma la 10° edizione - la decima! - non poteva mancare, nel palinsesto di La5. Siamo davvero soddisfatti che il format, ormai un marchio di fabbrica della rete, torni a illuminare la nostra programmazione".