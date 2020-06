Ogni cosa è illuminata, diretta

Di Marcello Filograsso giovedì 11 giugno 2020

Al via la terza stagione del programma estivo condotto da Camila Raznovich. Ospite della prima puntata l'antropologo Premio Pulitzer Jared Diamond

Nonostante molti programmi fossero sospesi per via del coronavirus, il suo Kilimangiaro ha continuato ad andare in onda. E la stagione televisiva per Camila Raznovich non è affatto finita, dal momento che torna stasera alle 21.20 con la terza edizione di Ogni cosa è illuminata, il programma di divulgazione scientifica che conduce in estate su Rai3. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta. Quattro le puntate previste.

Grande spazio sarà dedicato naturalmente all'epidemia da COVID-19 in corso: come sta cambiando il mondo in seguito alla pandemia? Quali saranno le conseguenze dal punto di vista climatico e alimentare? Per questa e molte altre domande la conduttrice ha arruolato per l'esordio un antropologo di fama internazionale, Jared Diamond, autore del saggio Armi, acciaio e malattie, pubblicato nel 1997. Diamond è vincitore del Premio Pulitzer. Interpellati sull'argomento anche l'antropologo Marino Niola e il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani.

Completano il parterre l'archistar Stefano Boeri e l'imprenditore Brunello Cucinelli per parlare di borghi, visti come centri del futuro abitativo. Ad intervenire nella discussione anche il poeta Franco Arminio.

Non mancherà una riflessione sulle Olimpiadi rinviate causa virus, che tuttavia sono state rinviate al prossimo anno e si chiameranno comunque Tokyo 2020. A parlarne con la conduttrice il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e il regista Marco Balich.





