Il Collegio: aperti i casting per la quinta edizione

Di Fabio Morasca mercoledì 10 giugno 2020

La Banijay Italia ha comunicato l'apertura dei casting per quanto riguarda la quinta edizione del docu-reality di Rai 2.

Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 in onda dal 2017, tornerà in onda anche nella prossima stagione e non poteva essere altrimenti visti i clamorosi risultati ottenuti con la quarta edizione, andata in onda lo scorso autunno, dal 22 ottobre al 26 novembre 2019.

La Banijay Italia, tramite i propri canali ufficiali social, ha annunciato ufficialmente l'apertura dei casting riguardanti la quinta edizione, con un post contenente le istruzioni per parteciparvi:

#IlCollegio sta per tornare. Siete pronti?

Il casting è aperto! https://www.banijayitalia.it/castingcollegio #banijayitalia

Il Collegio ha trovato la propria definitiva consacrazione durante l'ultimo mandato di Carlo Freccero come direttore di Rai 2.

Già la terza edizione, andata in onda dal 12 febbraio al 12 marzo 2019, aveva ottenuto risultati nettamente in crescita rispetto alle prime due edizioni, superando anche il 10% di share in due puntate e sfiorando lo stesso risultato anche nella puntata finale.

La quarta edizione, come già anticipato, ha confermato la forza del docu-reality, diventato un programma televisivo cult e un appuntamento irrinunciabile per la cosiddetta Generazione Z (i ragazzi nati tra la seconda metà degli anni '90 e la fine degli anni 2000).

L'ultima edizione andata in onda, ambientata per la prima volta in un decennio differente dagli anni '60 (gli anni '80, per la precisione il 1982, l'anno del terzo mondiale della nazionale azzurra), composta da sei puntate, non solo ha raggiunto facilmente il 10% di share ma ha anche raggiunto e superato l'11% di share in due puntate su sei.