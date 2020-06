Io e te, oggi l'omaggio di Diaco ai gentiluomini della tv (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 10 giugno 2020

Anticipazioni esclusive: il programma di Rai1 ricorda Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli

Enzo Tortora, Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Sono i gentiluomini della televisione che Pierluigi Diaco omaggerà nella puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, di Io e te, in onda in diretta su Rai1 a partire dalle ore 14.

Secondo quanto risulta a Blogo, il momento toccante è previsto in scaletta intorno alle ore 14.40 nello spazio della canzone. Il brano scelto per l'occasione è un vero e proprio capolavoro della musica italiana, realizzato da due artisti ineguagliabili: Anime salve di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. A fare da sfondo sui videowall saranno le immagini (in bianco e nero) di Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli, volti indimenticabili di una televisione perbene.

Si tratterà di un omaggio sentito da parte del giornalista alla guida di Io e te, programma che esplicitamente richiama una tv di altri tempi, con sobrietà e pacatezza di toni assunti come elementi cardine.

L'ospite dell'intervista che aprirà la puntata sarà Alba Parietti. In studio con Diaco, come sempre, Katia Ricciarelli, Santino Fiorillo e l'immancabile bassotto Ugo.