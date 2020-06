Palinsesti Mediaset Estate 2020, che cosa andrà in onda dal 5 luglio al 5 settembre

Di Ivan Buratti lunedì 8 giugno 2020

Ecco i palinsesti delle principali tre reti Mediaset nei tre mesi estivi del 2020, tra ritorni e novità

Sono stati resi noti oggi, lunedì 8 giugno 2020, i listini con i palinsesti della stagione estiva di Mediaset. Che cosa vedremo sullo schermo dal 5 luglio al 5 settembre prossimo? Procediamo rete per rete, passando in rassegna le tre principali dell'azienda privata e concentrandoci principalmente sull'offerta di prima serata.

Come di consueto, l'estate 2020 per Canale 5 si illumina con le repliche dei programmi di intrattenimento della rete. Ogni mercoledi continuerà l'appuntamento con Tu Sì Que Vales, mentre al venerdì torneranno le serate in compagnia di Michelle Hunziker e il suo All Together Now. Al sabato ancora Ciao Darwin, che lascerà spazio alle vecchie puntate de La Sai L'Ultima, la gara tra barzellettieri tornata in onda lo scorso anno con un'edizione rinnovata. Odore di tradimenti nei martedì estivi con la nuova edizione di Temptation Island, che passerà il testimone alla nuova serie L'ora della verità, produzione francese con Caterina Murino. La fiction trova collocamento anche al giovedì con la seconda stagione di Manifest, in prima visione free. Le altre serie attese in prima serata sono Council of Dads e Olivia, spin-off de La mia vendetta. Per quanto riguarda il preserale, dal 27 luglio tornano le repliche di The Wall, mentre dal 31 agosto arrivano le nuove puntate di Caduta Libera. Paperissima Sprint rientra nell'access prime-time a partire dal 29 giugno.

Per la rete giovane, Italia 1, da segnalare tre prime tv free in prima serata: Chicago Fire (lunedì), Chicago P.D. (mercoledì) e Chicago Med (venerdì). Film nelle altre prime serate, anche prime tv free, con la serata del sabato dedicato alle pellicole per tutte le famiglie. Dal 21 giugno, doppio appuntamento con Pressing, alla domenica e al mercoledì, in attesa di conoscere il calendario UEFA della Champions League.

Volto di Rete 4 per tutta quanta l'estate, dal lunedì alla domenica, Veronica Gentili, che condurrà l'edizione stagionale di Stasera Italia in access-prime time. Lunedì Quarta Repubblica lascerà il passo ai film della rete, che proporrà lungometraggi anche martedì, mercoledì e venerdì. Al giovedì, repliche degli spettacoli teatrali dei Legnanesi e una versione remix-best of di #CR4. Nel weekend ripartono Una vita in prima serata (sabato) e le repliche di Freedom di Roberto Giacobbo (domenica), il cui ritorno era previsto su Italia 1.

Quale novità o ritorno attendete di più?