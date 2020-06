La Clinica del Pus: curiosità sull'ultimo arrivato in casa Real Time

Di Claudia Cabrini lunedì 8 giugno 2020

Il nuovo factual medical partito soltanto poche settimane fa, sta già riscuotendo molto successo tra i telespettatori di Real Time. Ecco di cosa si tratta

Si intitola La Clinica del Pus il nuovo factual medical approdato su Real Time, e che vedremo andare in onda anche questa sera in seconda serata sul canale 31 del digitale terrestre. Serie tv originariamente britannica, molto simile alla già conosciuta trasmissione americana La Dottoressa Schiacciabrufoli, La Clinica del Pus presenterebbe casi, sotto certi aspetti, ancor più sconcertanti di quelli raccontati da Miss Pimple Popper e, pare, starebbe proprio qui il suo successo.

Con quattro medici esperti al timone, anche La Clinica del Pus racconta di gravi infezioni della pelle di alcuni pazienti britannici, senza risparmiarci dal mostrare nel dettaglio alcune... Scioccanti operazioni chirurgiche. Prodotto originale di Channel 5, conosciuto in Gran Bretagna con il titolo People Like Pus, anche questo format ha già conquistato gli spettatori di Real Time, seguendo anche in Italia le orme del successo riscontrato in UK, dove a partire dallo scorso agosto 2019 People Like Pus è diventato uno dei programmi televisivi cult per tutti gli spettatori amanti del factual medico e del lifestyle.

Tra i casi sicuramente più particolari trattati dal programma, anche quello di una paziente donna con un grave rigonfiamento su una spalla - rigonfiamento che soltanto a seguito di svariati controlli si rivelerà una grossa palla infetta da rimuovere. E, puntuale come non mai, in ogni episodio viene anche presentato il caso di almeno un paziente affetto da un grave ascesso alla bocca, sicuramente molto doloroso. A quanto pare, però, maggior attenzione da parte del pubblico otterrebbero i casi più ricchi di... Pus, per l'appunto, come quelli di pazienti affetti da gravi forme di acne, oppure da brufoli rigonfi che vengono eliminati in diretta, e con la fuoriuscita di molta materia sotto l'occhio indiscreto delle telecamere.

Come in tutti i docu-reality, però, anche La Clinica del Pus cerca di coinvolgere emotivamente gli spettatori con anche qualche emozione sincera. Nel programma, vediamo infatti anche pazienti particolarmente preoccupati per alcuni inestetismi importanti, che proprio grazie all'aiuto e al pronto intervento dei quattro medici del programma riusciranno anzitutto a risolvere dei problemi personali ed emotivi che li scoraggiavano da tempo.

Al contrario del "cugino" format La Dottoressa Schiacciabrufoli, La Clinica del Pus si concentra sull'abilità di quattro professionisti diversi, rispettivamente provenienti da diverse nazioni; la dottoressa Natalia Spierings, consulente dermatologa formatasi a Londra e specializzata in chirurgia micrografica, la dermatologa Emma McCullen, e i dottori e chirurghi estetici Dev Shah e Adil Sheraz.

In onda anche questa sera in seconda serata su Real Time, La Clinica del Pus è approdato sul canale 31 del digitale terrestre lo scorso 25 maggio, e di settimana in settimana è anche disponibile con il suo ultimo episodio in streaming sulla piattaforma DPlay Plus.