Analisi Auditel della serata di domenica 8 giugno 2020

Di Hit lunedì 8 giugno 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.

L'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti fra il 20 ed il 24% di share, con la curva di Paperissima sprint che si ferma di qualche punto sotto del 15% di share, mentre la curva nera di Non è l'Arena tocca il 9% di share, con la linea gialla di Stasera Italia week end che scorre attorno al 5% di share.

Prima serata con la curva della replica di Non dirlo al mio capo che scorre nei pressi della linea del 15% di share, seguita dalla linea arancione di Live non è la D'Urso che parte al 10% per poi salire di un paio di punti in seconda serata, seguita dalla linea nera di Non è l'arena. La curva verde di Storie maledette scorre poco sopra la soglia del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Live non è la D'Urso che scorre sulla linea del 15% di share e con la curva nera di Non è l'Arena che si appoggia sulla linea del 10% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™