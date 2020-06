Roberto Burioni: "Non sono un presenzialista. Non comparirò in tv almeno fino all'autunno"

Ora Roberto Buroni dice basta. Basta alla tv, almeno fino all'autunno. Con l'esplosione della pandemia, i salotti televisivi sono stati invasi da virologi ed esperti, che spesso si sono contraddetti e smentiti a vicenda. Burioni è stato senz'altro uno dei più chiacchierati. Da gennaio in avanti lo abbiamo visto a PiazzaPulita, L'Aria che Tira, Frontiere, TgLa7, anche se da metà febbraio in avanti è stato esclusivamente nel salotto di Che tempo che fa. Ora dalle del Corriere della Sera ha annunciato una pausa mediatica:

"Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno. In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media. Piuttosto vorrei scrivere un testo universitario, dedicarmi ai miei studenti: mi sono mancati. Troppa tv? Non sono presenzialista. Nell’ultimo monitoraggio di Agcom nel periodo più buio, dal primo marzo al 30 aprile, non sono entrato nemmeno nei primi dieci più presenti nel dibattito pubblico. Ho capito molte cose in questi mesi. Un’aula televisiva come quella che mi ha offerto un grande professionista come Fazio è stata una palestra importante e sono onesto molto gratificante. Ma il linguaggio della tv non è quello della scienza. I suoi tempi non sono quelli della scienza. Si viene travisati, esposti al rischio di dire cose mai dette. Mi hanno attribuito di tutto. Una cosa però me la faccia dire: oggi la politica ci chiede certezze ma quando, appena qualche mese fa, dicevamo che i vaccini sono indispensabili, una certa politica ci ha sbeffeggiato e ha strizzato l’occhio ai complottisti. In Italia ti perdonano tutto, ma non la popolarità".