Live - Non è la d'Urso: servizi in onda con scritta "Blt demo" in vista, problema tecnico?

Di Massimo Galanto domenica 7 giugno 2020

Inconveniente tecnico durante la puntata del talk di Barbara d'Urso

Nella puntata di stasera, domenica 7 giugno 2020, a Live - Non è la d'Urso alcuni servizi sono andati in onda con la seguente scritta rimasta fissa in sovrimpressione "Blt demo trial mode" (nell'immagine che vi proponiamo qui sopra l'abbiamo ulteriormente messa in evidenza con un cerchio rosso). Un messaggio che lascia intendere un problema tecnico in regia e l'utilizzo - in emergenza - di un programma di trasmissione di cui non si detengono tutte le licenze. Un po' come accade quando un privato utilizza la versione demo di un'app che mantiene, così, il logo a vista fino a quando non paghi e non acquisti la licenza.

La conduttrice non ha fornito spiegazioni, confidando probabilmente nel fatto che la maggior parte del pubblico da casa non si accorgesse dell'inconveniente. C'è da precisare che i servizi trasmessi dopo le 22.45 (cioè dal blocco dedicato a Fabrizio Corona) sono andati in onda senza scritta, come se il problema tecnico fosse stato risolto (probabilmente la regia ha cambiato monitor).