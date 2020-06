Quelli che... il Coronavirus, il racconto degli italiani in pandemia secondo Luca e Paolo (VIDEO)

Di Giorgia Iovane domenica 7 giugno 2020

Luca e Paolo regalano una versione 'aggiornata' di Quelli che... di Jannacci.

Quelli che il calcio torna in diretta per una puntata speciale di fine stagione dopo mesi di stop e regala una versione di Quelli che... aggiornata ai tempi del Coronavirus. Un compendio in 3 minuti di tre mesi di contraddizioni, situazioni paradossali, dichiarazioni politiche, proclami tra l'assurdo e il criminale, fenomeni di costume vario e mediatico, tutto cantato da Luca e Paolo sulle note della canzone-simbolo del programma e anche ispiratrice del suo spirito più profondo.

A voi il piacere di individuare tutti i protagonisti raccontati da Luca e Paolo.



Quelli che il... Coronavirus, il testo



Quelli che stanno con la mascherina tutto il giorno poi quando incontrano uno che conoscono, se la tolgono.

Quelli che girano senza mascherina perché c’è scritto nella Costituzione.

Quelli che la Lombardia è la locomotiva d’Italia e quelli che hanno capito che a volte conviene essere l’ultimo vagone.

Quelli che il locali sono aperti ma non ci potete andare.

Quelli che le discoteche sono aperte ma non ci potete ballare.

Quelli che i club scambisti sono aperti ma puoi provarci solo con tua moglie.

Quelli col lanciafiamme.

Quelli che non sanno neanche accendere il telefonino e adesso devono fare la didattica a distanza.

Quelli che Immuni non lo scarico perché ci tengo alla mia privacy e te lo dico su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Whatsapp, Telegram…

Quelli che “Se pensa di poter fare meglio venga qua lei”

Quelli che lo sapevano da novembre.

Quelli che il virus è tutta colpa del 5G che ha finanziato Soros con la complicità di Bill Gates, delle ONG e del sindaco di Bibbiano

Quelli che dicono si è indebolito, ha perso forza, ormai è innocuo e parlano di Salvini.

Quelli che cantano Fedez sul balcone.

Quelli che adesso l’operaio vuole il figlio virologo

Quelli che Ma chissà cosa avrà fatto in questi 3 mesi De Sciglio.

Quelli che in questi mesi hanno fatto l’insano gesto di vedere la Bundesliga.

Quelli che non vogliono i soldi dell’Europa perché non si fidano… per 49 milioni di motivi.

Quelli che invece di dire “Ho detto una minchiata” dicono “L’ho detto per semplificare”.

Quelli che quando non sanno cosa dire dicono “Mettiamo il plexiglass”.

Quelli che in vacanza non vogliono incontrare gli italiani.

E infine quelli che fanno gli oroscopi e avevano detto che la prima metà del 2020 sarebbe stata fantastica, avremmo fatto i viaggi, avremmo lavorato tanto, guadagnato un sacco e incontrato tanta gente interessante…

ma andatevene affan…