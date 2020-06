Storie Maledette, Franca Leosini torna su Rai 3 (con spot in stile): anticipazioni prima puntata

Di Giorgia Iovane domenica 7 giugno 2020

Franca Leosini torna in tv con due nuove puntate di Storie Maledette, in prima serata la domenica su Rai 3.

Torna Storie Maledette, anche se con solo due nuove puntate in onda nella prima serata di Rai 3 questa sera, domenica 7, e la prossima settimana, 14 giugno. Al comando non può che esserci Franca Leosini, maestra di prosa giuridica e ormai vera protagonista delle storie che racconta.

La prima delle due nuove puntate vede la Leosini intervistare Francesco Rocca, in carcere ad Alghero per scontare l'ergastolo cui è stato condannato come mandante dell'omicidio della moglie, accusa per la quale si dichiara da sempre innocente. E così Rocca, dentista di Gavoi, racconta alla maestra dell'intervista la sua verità in questo primo appuntamento della miniserie dedicata proprio ai mandanti.

I fatti sono quelli di un delitto avvenuto a Gavoi, nel cuore della Barbagi, il 26 marzo 2008. All'epoca dei fatti Francesco Rocca, rinomato dentista della città, ha 38 anni, una moglie, Dina Dore, e una figlia di 8 mesi. La sera del 26 marzo 2008 Dina viene ritrovata incaprettata nel portabagagli, soffocata dallo scotch che le copre la bocca.

Per 4 anni le indagini seguono la pista del sequestro di persona finito male, ma scoprono anche la relazione dell'uomo con la sua assistente di studio, la 22enne Anna Guiso. Rocca viene sospettato di essere il mandante dell'omicidio della moglie e condannato all’ergastolo in tre gradi di giudizio.

L'attesa è soprattutto per le trovate lessicali e retoriche della Leosini. Ormai il suo è un genere letterario vero e proprio - l'intervista-indagine-arringa finale - con uno stile più che definito. La cosa interessante è che ormai si estende al peritesto, dai comunicati stampa di lancio al testo dei promo. Come è giusto che sia per le saghe di successo, ogni dettaglio deve essere curato: e in questo la Leosini non ha eguali. Adesso attendiamo la pubblicazione degli script originali... Nel frattempo l'appuntamento è per questa sera, domenica 7 giugno, alle 21.20 su Rai 3.

Foto dalla Pagina FB di Storie Maledette