Caterina Balivo, gaffe a Tv Talk: "Irene Pivetti prima donna presidente della Camera"

Di Massimo Falcioni sabato 6 giugno 2020

A Tv Talk Caterina Balivo parla di Irene Pivetti: "E' stata la prima donna presidente della Camera". In realtà prima di lei ci fu Nilde Iotti. In studio nessuno la corregge, ma gli spettatori non perdonano

Irene Pivetti prima donna a presiedere i lavori a Montecitorio? Ovviamente no, perché prima di lei ci fu una certa Nilde Iotti. Ma per Caterina Balivo il primato spetta all’ex esponente della Lega Nord, eletta nella primavera del 1994 e rimasta in carica per due anni.

“Non è una donna scontata, è’ intelligente, ha rotto sempre gli schemi”, ha affermato la conduttrice a Tv Talk. “E’ stata la prima donna presidente della Camera, ha sposato un uomo molto più giovane, è diventata mamma due volte in pochi anni…”.

In studio nessuno è intervenuto per correggere la Balivo, che però non è stata perdonata dagli spettatori.

La Pivetti in realtà un primato lo detiene: è stata infatti la più giovane presidente della Camera della storia della Repubblica, con la nomina arrivata all’età di 31 anni.

La Iotti, invece, venne votata per la prima volta nel 1979, per poi essere confermata sia nel 1983 che nel 1987. Complessivamente ha diretto l’assemblea per tredici anni consecutivi, tagliando un ulteriore record.

Sempre in merito alla Pivetti, la Balivo ha auspicato che possa superare le recenti vicende giudiziarie che la vedono coinvolta. “È una donna che ama giocare con la sua femminilità, che ama sorprendere e mi dispiace sinceramente vederla adesso in tanti programmi di informazione per questa storia”.