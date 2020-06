Il caso Floyd influenza le tv USA: slitta Cops, doppio live per Oprah Winfrey

Di Giorgia Iovane sabato 6 giugno 2020

Il caso di George Floyd ha modificato anche i palinsesti dei network USA e sta influenzando anche le strategie di programmazione.

La morte di George Floyd si è trasformata in un'onda di tsunami che ha coinvolto progressivamente tutte le grandi città americane, ha scosso la società civile più di tanti (troppi) casi analoghi degli ultimi anni anche grazie alle immagini registrate da chi ha assistito a quegli 8'46'' che ne hanno causato il decesso, e ha finito per avere conseguenze anche inattese sulla programmazione tv americana.

Non ci riferiamo alla copertura live delle all-news o agli approfondimenti giornalistici sul caso che ha incendiato gli States con rivolte e manifestazioni, ma alle scelte di programmazione dei principali network, che hanno modificato la propria offerta e stanno rivedendo le strategie di programmazione.

Fa specie il caso dei reality dedicati al racconto delle attività della polizia prodotti e trasmessi da A&E e Paramount Network sospesi o postposti dalle reti. A&E ha cancellato le due puntate settimanali di Live PD in accordo con i dipartimenti della Polizia seguiti dal programma e anche per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti, mentre della nuova stagione di Cops, prevista da lunedì scorso su Paramount Network non c'è più traccia né sui palinsesti né sul sito del gruppo.

Già martedì, giorno di mobilitazione generale all'insegna dell'hashtag #BlackoutTuesday, la ABC ha proposto una programmazione speciale con alcune puntate di black-ish incentrate su casi di violenza da parte di poliziotti bianchi e sulla reale condizione della parità dei diritti negli USA.

Pronta a scendere in campo anche Oprah Winfrey con una doppia serata speciale in onda il 9 e il 10 giugno sulla sua rete, la OWN, e in simulcast sui 18 canali del gruppo Discovery (tra cui Discovery Channel, TLC e HGTV). Due serate raccolte sotto il titolo OWN Spotlight: Where Do We Go From Here? strutturate come un dibattito pubblico che vede tra gli ospiti attivisti dei movimenti anti-razzisti, artisti, opionisti, politici, registi: un parterre di opinion leader ed esponenti della società civile per ragionare, e far sentire la propria voce - col bollino di Oprah - sul razzimo negli USA.

Non sarebbe male vederla anche da noi, su uno dei canali del gruppo Discovery o anche su DPlay: certi dibattiti dovrebbero essere globali.