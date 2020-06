Amici Speciali diretta finale 5 giugno 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone venerdì 5 giugno 2020

Amici Speciali diretta finale 5 giugno 2020 su Canale 5 con Maria De Filippi. Chi vincerà tra Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Michele Bravi e Irama?

Amici Speciali - Con Tim Insieme per l'Italia torna in onda, stasera, venerdì 5 giugno 2020, in prima serata, su Canale 5, con la finale, condotta da Maria De Filippi. Lo show ha come unico fine - oltre al connaturato scopo di intrattenere - quello di sostenere la Protezione Civile.

Ospite della puntata, J-Ax che presenta il nuovo singolo, 'Una voglia assurda'.



Amici Speciali - finalisti

sono i finalisti di 'Amici Speciali'. Gli altri otto concorrenti, Giordana, Gaia, Random, Alberto, Andreas, Javier, Gabriele e Stash dei The Kolors sono presenti in qualità di supporter dei colleghi potenziali vincitori.



Amici Speciali - giuria

La giuria di Amici Speciali è formata da Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Gerry Scotti. E, poi, Anna Pettinelli per Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelletti per Radio Italia, Alessandro Sansone per Radio 105 e Federica Gentile per Rtl 102.5. Chiudono il cerchio Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.



Amici Speciali - Second Screen

Amici Speciali si può seguire anche sui social: Witty TV: https://www.wittytv.it, FB: @amiciDiMariaDeFilippi, IG: @AmiciUfficiale, TW: @AmiciUfficiale.