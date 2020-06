Top 10 con Carlo Conti da domenica 14 giugno su Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 4 giugno 2020

Decisa la data di partenza del nuovo varietà di Carlo Conti su Rai1

Ne abbiamo parlato da queste colonne per primi alcuni giorni fa. Il riferimento è al nuovo varietà diretto e condotto da Carlo Conti Top 10, che racconterà i gusti degli italiani attraverso tutta una serie di classifiche che saranno il pretesto di giocare con il pubblico di casa e con due squadre di vip in studio.

Proprio in queste ore è stata decisa la data di partenza di questo nuovo varietà ad uso di game che sarà domenica 14 giugno in diretta in prima serata su Rai1. Le successive tre puntate di Top 10 andranno in onda invece di venerdì. Quello che si prospetta per Carlo con Top 10 è un impegno che si va ad aggiungere alla serata con Gianni Morandi di Una voce per Padre Pio che andrà in onda come noto martedì 9 giugno, sempre in prima serata e sempre su Rai1.