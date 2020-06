Analisi Auditel del mattino di mercoledì 3 giugno 2020

Di Hit giovedì 4 giugno 2020

L'andamento degli ascolti del mattino di ieri

Si parte alle ore 7 con le curve del Tg1, di Prima pagina del Tg5 e di Buongiorno regione al 15%, poi è la curva della testata regionale Rai a prendere il comando per poco fin verso il 16% di share, mentre la curva nera di La7 con Omnibus tocca il 6% di share.

Va al comando poi la curva blu del Tg1 delle 8 fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 che si ferma al 18%. La curva verde di Agorà tocca il 9% per poi calare fin verso il 7%. La curva blu di Unomattina è al comando nei pressi della linea del 15%, con la curva di Mattino 5 poco sotto.

La curva blu di Italia sì giorno per giorno scorre sulla linea del 15% non disperdendo il trend di Unomattina e sopratutto tenendo giù la linea di Canale 5, per poi calare di un paio di punti, sorpassata dalla curva arancione di Forum. A mezzogiorno la curva della Prova del cuoco è poco sopra la linea del 10% stabile, con la sfida dei Tg delle 13 vinta dalla curva del Tg5 che arriva al 23% di share, mentre le curve del Tg2 si ferma al 15%. Abbiamo poi la curva del Tg1 delle 13:30 che arriva al 23% di share.