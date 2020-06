New Amsterdam 2, su Canale 5 gli episodi rimanenti (tranne uno)

Di Paolo Sutera giovedì 4 giugno 2020

Su Canale 5 vanno in onda gli episodi rimanenti della seconda stagione di New Amsterdam, ma non andrà in onda (così come non è andata in onda in America) la puntata a tema pandemia girata prima dell'emergenza Covid-19

Tornano le vicende dei medici di New Amsterdam, interrotte a fine gennaio: da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, alle 21:20, Canale 5 torna a riproporre la seconda parte della seconda stagione del medical drama della Nbc. I primi nove episodi, lo ricordiamo, sono infatti andati in onda a gennaio: uno smezzamento già messo in pratica con la prima stagione e che è stato così riproposto.

Al centro, quindi, ritroviamo i medici del New Amsterdam Medical Center che abbiamo imparato a conoscere in queste stagioni. In primis, il protagonista Max Goodwin (Ryan Eggold), che sta cercando di entrare nella nuova fase della sua vita caratterizzata dalla figlia appena nata Luna, che deve crescere da solo. Per Max, inoltre, ci saranno anche novità a riguardo delle sue condizioni di salute.

Anche la Dr.sa Helen Sharpe (Freema Agyeman) affronta dei cambiamenti e dei nuovi ostacoli sul lavoro, mentre continuano i problemi anche per il Dr. Frome (Tyler Labine). Sullo sfondo, le vicende ed i casi medici che sono accolti quotidianamente dal New Amsterdam, come quelli legati alla prigione di Rikers Island ed alle sue detenute, che apriranno questa seconda parte di stagione.

Una seconda stagione che, come tutti gli show televisivi americani di quest'anno, si è dovuta fermare a diciotto episodi causa pandemia: impossibile tenere aperto il set per concludere la stagione come previsto da sceneggiatori e produttori.

Il Covid-19 ha anche cambiato i piani di messa in onda di un episodio, il diciottesimo: inizialmente intitolato "Pandemic", prima il titolo è stato cambiato in "Our Doors Are Always Open" e poi la sua trasmissione, inizialmente prevista per il 7 aprile scorso. La puntata, infatti, affrontava il tema di una pandemia influenzale in arrivo a New York, tristemente premonitrice di quanto poi sarebbe accaduto.

"Il mondo, ora, ha meno bisogno di storie e più di fatti", aveva detto a proposito, a marzo, il creatore della serie tv David Schulner. "L'episodio è stato scritto nel 2019. In un anno sfortunato, un'influenza negli Stati Uniti può uccidere fino ad 80mila americani. Volevo comunicare questo messaggio, ed il modo migliore per farlo sarebbe stato farvi spaventare così tanto da mandarvi a lavare le mani durante la pubblicità. Ma ora la gente sta morendo davvero. Vogliamo che la gente muoia anche per finta?".

L'episodio avrebbe anche introdotto un nuovo personaggio, il Dr. Cassian Shin, interpretato da Daniel Dae Kim. Quest'ultimo, ironia della sorte, poco dopo è risultato essere positivo al Covid-19, così come uno degli autori della serie tv.

New Amsterdam 2, streaming

E' possibile vedere New Amsterdam in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.

New Amsterdam 2, social network

Si può commentare New Amsterdam 2 su Twitter, utilizzando gli hashtag #NewAmsterdam e #ComePossoAiutare.