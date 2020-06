Sky Uno Vacanze Italiane: il pop-up channel dedicato alle eccellenze e alle bellezze italiane

Di Fabio Morasca lunedì 1 giugno 2020

Il pop-up channel sarà disponibile dal 2 al 21 giugno 2020 sul canale 109.

A partire da domani, 2 giugno 2020, giorno della Festa della Repubblica, fino al prossimo 21 giugno, sul canale 109 di Sky, si accenderà un nuovo pop-up channel chiamato Sky Uno Vacanze Italiane, interamente dedicato alle eccellenze e alle bellezze del nostro paese.

Su Sky Uno Vacanze Italiane, canale realizzato da Sky Uno con la collaborazione di Sky Arte, laF e Gambero Rosso, sarà presente una selezione di programmi televisivi che esaltano le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche del nostro paese, in un viaggio che durerà 20 giorni e che riguarderà, ovviamente, nord e sud.

Tra i programmi andati in onda su Sky Uno, che rivedremo in onda, quindi, su Sky Uno Vacanze Italiane, troveremo Alessandro Borghese 4 Ristoranti, le gare tra ristoratori, diventate un piccolo cult sui social con il passare delle edizioni, con Alessandro Borghese e il suo inconfondibile "dieci", Bruno Barbieri 4 Hotel, le sfide tra i migliori albergatori italiani con lo chef, ma anche esperto di hôtellerie, Bruno Barbieri, Un sogno in Affitto, con Paola Marella, l'esperta del settore immobiliare che ci porterà nelle case più chic presenti nelle zone più belle del nostro paese, e Best Bakery, cooking talent riguardante la pasticceria italiana.

Per quanto riguarda i titoli di Sky Arte, selezionati per Sky Uno Vacanze Italiane, troveremo il documentario Dentro il Quirinale – Il Palazzo degli Italiani, esclusivo viaggio, con curiosità inedite, all'interno della sede della Presidenza della Repubblica, narrato da Francesco Pannofino, Sei in un Paese meraviglioso, il viaggio on the road, attraverso le autostrade italiane, con Dario Vergassola, la serie Sky Original Sette Meraviglie, racconto dei grandi simboli dell’arte italiana, Italie Invisibili, serie che rievoca territori, strade e confini che oggi non esistono più, il film d’arte San Pietro e le Basiliche Papali, tour cinematografico che attraversa la storia delle 4 basiliche papali di Roma (San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura), il film d’arte Firenze e gli Uffizi, viaggio multidimensionale e multisensoriale nel Rinascimento fiorentino, e il documentario Bronzi di Riace.

Da Gambero Rosso, invece, arriveranno i programmi Come è profondo il mare, con lo chef stellato Gianfranco Pascucci che attraverserà la Sardegna, la Costiera Amalfitana e il Salento, Special Max, con Max Mariola che si occuperà delle eccellenze dello street food del nostro territorio, e Giorgione, orto e cucina, con Giorgio Barchiesi che viaggerà da nord a sud, alla ricerca delle materie prime migliori con le quali realizzarà le sue ricette.

Terminiamo con i titoli provenienti da laF: Voglio vivere in Italia, con Simone Chiesa e Anna Luciani, dedicato agli stranieri che hanno scelto di vivere nel nostro paese, l'episodio dedicato all'Italia di Cucine segrete, con lo chef e scrittore Anthony Bourdain, La Lista di Bill – Meraviglie da salvare, con Bill Weir, dedicato ai luoghi che potrebbero sparire a causa dei cambiamenti climatici, e Giardini fantastici e dove trovarli, programma dedicato ai parchi più belli del mondo.