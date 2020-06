Analisi Auditel della serata di domenica 31 maggio 2020

Di Hit lunedì 1 giugno 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 28% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 19% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.

L'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti fra il 18 ed il 24% di share, con la curva di Paperissima sprint che si ferma sulla linea del 15%, mentre la curva nera di Non è l'arena prima pagina tocca la soglia del 10% di share.

Prima serata con la curva blu della replica di Non dirlo al mio capo che si ferma fra il 10 ed il 15% di share, tallonata da vicino dalla curva del varietà di Canale 5 Non è la D'Urso, terza è la curva nera di Non è l'arena che si ferma poco sotto la linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Live non è la D'Urso che arriva al 20% di share, seguita dalla curva di Rete 4 con il finale delle Ali della libertà al 14% di share e la curva nera di Non è l'Arena che scorre lineare appena sotto la soglia del 10% di share.

Elaborazioni su dati AUDITEL™