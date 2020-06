ItaliaSì, Rita Dalla Chiesa saluta Mara Venier: "Stoica a Domenica In col piede rotto"

Di Giorgia Iovane lunedì 1 giugno 2020

Rita Dalla Chiesa ruba qualche secondo per mandare un saluto a Mara Venier dopo la difficile diretta di ieri.





"Posso aggiungere un nome alle mia faccia della giornata? Ecco io aggiungerei quello di Mara Venier, che ieri ha condotto Domenica In nonostante la frattura di un piede. E' andata in diretta col piede fasciato e solo alla fine del programma è andata a farsi controllare. Merita un grande bacio"

Così Rita Dalla Chiesa ha salutato, e in un certo modo ringraziato, Mara Venier per la diretta non facile di Domenica In di ieri, 31 maggio. La Venier ha infatti condotto la trasmissione con un piede vistosamente fasciato, che ha ricordato ai più quell'edizione con Luca Giurato e il ginocchio rotto. Se all'epoca fu una maldestra azione in diretta a causare la rottura, questa volta è la Dalla Chiesa che racconta anche al pubblico di ItaliaSì cosa è successo alla Signora della Domenica.



A causare il danno, una caduta da un gradino in casa: "Si è fatta male poco prima della diretta. Aveva le infradito, è scivolata e si è fatta male" dice la Dalla Chiesa, ammonendo il pubblico a casa a fare attenzione agli incidenti domestici. Il pensiero corre subito anche alla professionalità dimostrata.



"Ha fatto tutta la diretta col piede fasciato, ma io ho visto la sofferenza che traspariva mentre quel piede si gonfiava sempre di più. Finita la trasmissione si è fatta controllare ed è venuta fuori la frattura. Ma ha fatto la sua diretta fino in fondo"

ribadisce l'amica Rita, che coglie così l'occasione per ringraziare la Venier in diretta dalla prima puntata di ItaliaSì! - Giorno per Giorno, che ha ufficialmente preso il posto di Storie Italiane nel daytime di Rai 1. Sembra quasi la chiusura di un cerchio: proprio 'zia Mara' aveva annunciato dai suoi social la nascita di Carlotta, la primogenita di Eleonora Daniele, e dall'esordio del nuovo programma si saluta la Venier, celebrandone lo stoicismo e la professionalità.