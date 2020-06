Io e te, prima puntata in diretta dalle 14 su Rai Uno: Katia Ricciarelli new entry accanto a Pierluigi Diaco

Di Alberto Graziola lunedì 1 giugno 2020

Io e te, Pierluigi Diaco insieme a Katia Ricciarelli nella seconda edizione di "Io e te": diretta live e recensione

"Io e te" torna, dopo i buoni ascolti della prima edizione del 2019 e l'esperimento "notturno" al sabato sera, all'appuntamento quotidiano, a partire da oggi, 1 giugno 2020.

Terminato il viaggio di "Vieni da me" con Caterina Balivo, per tutta l'estate ci sarà Pieluigi Diaco a fare compagnia al pubblico di Rai Uno. Accanto a lui non ci saranno più Valeria Graci e Sandra Milo, bensì Katia Ricciarelli. Sarà lei, insieme a Santin Fiorillo, ad essere la nuova compagna di viaggio del conduttore.

Il programma, fin dall'esordio, ha cercato di raccontare le storie d'amore, le vita di persone (soprattutto della terza età) con un passato difficile ma sempre d'esempio per il pubblico. Non mancheranno ospiti famosi e l'esordio di questa seconda stagione vede protagonista Mara Venier, in studio.

Nelle scorse ore, Pierluigi Diaco ha condiviso uno scatto delle prove di questa prima puntata di "Io e te".

Ieri prove generali, è stato molto divertente. Ecco i miei due compagni di viaggio: “la regina della lirica” #katiaricciarelli e “il custode del gossip che fu” @santin.fiorillo. Con noi ovviamente anche l’amato bassotto Ugo. Vi aspettiamo alle 14 su @rai1official

Noi, di TvBlog, ovviamente, seguiremo il debutto di questa seconda edizione, a partire dalle 14. Vi aspettiamo!