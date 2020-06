Non mollare mai - Storie tricolori di sport per il charity show di Rai 1: ospiti e anticipazioni

Di Giorgia Iovane martedì 2 giugno 2020

2 giugno all'insegna di storie esemplari, di testimonianze e di solidarietà.

La Festa della Repubblica celebrata con grandi nomi dello sport, dell'intrattenimento e della solidarietà nella prima serata di Rai 1 questa sera, martedì 2 giugno 2020, a partire dalle 21.25 e fino a mezzanotte.

Una staffetta a distanza di contributi registrati - e registrata anch'essa - con Alex Zanardi a tenere le fila di un racconto fatto di tanti diversi momenti, di un collage di racconti, aneddoti e testimonianze proposto con il titolo "Non Mollare Mai - Storie Tricolori". Una scelta che prende in prestito il titolo di una celebre canzone di Gigi D'Alessio per portare al pubblico di Rai 1 grandi campioni dello sport, volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano uniti per sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero solidale 45505 (attivo dal 27 maggio al 3 giugno).

La formula del charity show in pandemia è ormai 'testata': il primo esempio sulla tv italiana è stato quello di Musica che Unisce, andato in onda a fine marzo, in piena emergenza e in pieno lockdown, per un'altra raccolta fondi.



Gli ospiti di Non mollare mai

Tra i momenti della serata Fabio Cannavaro e Marcello Lippi parleranno dell’importanza di fare squadra, Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti parleranno con Flavio Insinna di cosa significhi compiere grandi imprese in momenti complicati, come fatto nei Mondiali 1982 e 2006; Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti ricorderanno con Simona Ventura 'la partita del secolo', ovvero Italia – Germania del 1970. E ancora Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi parleranno con Gigi D’Alessio di cosa voglia dire essere leader di una squadra, Alex Zanardi con Charles Leclerc racconteranno l’adrenalina e la pressione di un esordiente in prima fila e l’impegno nella campagna per Croce Rossa con Lapo Elkann. Motori protagonisti anche con Valentino Rossi, mentre il campione NBA Marco Belinelli e Fedez parleranno di basket, Miriam Sylla e Barbara Bonansea di smontare i pregiudizi con Serena Rossi, Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi saranno gli esempi del superamento dei propri limiti, Federica Pellegrini e Milly Carlucci affronteranno il problema dell'ansia. Altri nomi

Federica Brignone, Deborah Compagnoni, Caterina Balivo, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Cesare Bocci, Stefano Accorsi, Luca Argentero e Beppe Fiorello.





Non Mollare Mai, come donare alla CRI

L'sms solidale al numero 45505 ha il valore di 2 euro (da numeri WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop Voce e Tiscali) mentre la chiamata da telefono fisso ha valore di 5 o 10 euro (da numeri TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali) e di 5 euro (da numeri TWT, Convergenze e Postemobile).