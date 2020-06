Brignano, tutto casa e teatro!: la serata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca lunedì 1 giugno 2020

La serata speciale Brignano, tutto casa e teatro! in diretta.

Brignano, tutto casa e teatro! è un one man show con Enrico Brignano che andrà in onda su Rai 2, in prima serata, questa sera, lunedì 1° giugno 2020.

Brignano, tutto casa e teatro!: la serata

Brignano, tutto casa e teatro! è la registrazione dello show che il comico romano ha messo in scena pochi mesi fa davanti ad un pubblico di 6mila spettatori.

Enrico Brignano proporrà il suo repertorio, tra vecchi e nuovi monologhi, in uno spettacolo dove l'attore e comico romano canterà anche, accompagnato da una band, e che vedrà anche la partecipazione di Flora Canto e di un nutrito corpo di ballo.

Brignano, tutto casa e teatro!: dove vederlo

Brignano, tutto casa e teatro! andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:20, su Rai 2.

La serata sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Successivamente, la serata sarà disponibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Brignano, tutto casa e teatro!: Second Screen

Brignano, tutto casa e teatro! si può trovare sul web grazie al sito ufficiale del comico romano.

Su Facebook, invece, lo show con Enrico Brignano è presente sulla pagina ufficiale di Rai 2 e sulla pagina ufficiale del comico.

Su Twitter, invece, Brignano, tutto casa e teatro! è presente sull'account ufficiale di Rai 2. L'hashtag ufficiale con il quale si potrà commentare la serata sarà il seguente: #brignanotuttocasaeteatro.

Brignano, tutto casa e teatro! si può trovare anche su Instagram sul profilo ufficiale di Rai 2 e sul profilo ufficiale del comico.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, Brignano, tutto casa e teatro! sarà disponibile su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.