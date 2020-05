Gustavo Guillén è morto: addio alla star delle telenovelas degli anni '90

Di Fabio Morasca domenica 31 maggio 2020

Gustavo Guillén ha recitato nelle telenovelas, Micaela, Manuela e Perla Nera.

L'attore argentino Gustavo Guillén, noto in Italia per aver recitato nelle telenovelas Manuela, Micaela e Perla Nera, è morto il 28 maggio 2020, all'età di 57 anni.

L'attore è deceduto a causa di alcune complicazioni insorte durante un intervento chirurgico che si era reso necessario a causa di un cancro alla prostata.

Nato a Buenos Aires, il 30 giugno 1962, l'attore è morto all'ospedale di La Plata. I media, in Argentina, hanno aggiunto che Gustavo Guillén era risultato negativo al tampone per il COVID-19.

Gustavo Guillén, oltre ad aver lavorato nelle telenovelas argentine, in onda negli anni '90, che hanno fatto la storia di Rete 4, ha preso parte anche a produzioni più recenti, che sono state trasmesse anche nel nostro paese, come Una famiglia quasi perfetta, telenovela andata in onda in chiaro nel 2015 su La5, e Flor - Speciale come te, andata in onda dal 2008 al 2010 su Cartoon Network e su Boing.

Gustavo Guillén era una vera e propria star delle telenovelas nel suo paese: nel corso della propria carriera, ha lavorato in ben 32 produzioni, andate in onda principalmente sui canali Telefe, Canal 9 e Canal 13.

In Manuela, co-produzione italo-argentina andata in onda su Rete 4 tra il 1991 e il 1992, Gustavo Guillén ha lavorato al fianco di Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas che, nel 2019, è tornata a lavorare in Italia grazie a L'Isola dei Famosi, e di Jorge Martínez.

In Micaela, un'altra co-produzione italo-argentina realizzata dopo il successo di Manuela (che ha vinto un Telegatto) e andata in onda sempre su Rete 4 tra il 1993 e il 1994, Guillén ha lavorato insieme all'attrice venezuelana Jeannette Rodríguez Delgado. Micaela, per la cronaca, non era riuscito a replicare il successo del predecessore.

In Perla Nera, trasmessa da Rete 4 nel 1994 e nel 1995, Gustavo Guillén ha lavorato con Andrea del Boca, un'altra regina delle telenovelas, e con Gabriel Corrado.

Manuela, Micaela e Perla Nera sono state ripetutamente replicate praticamente fino a qualche anno fa, sui canali Lady Channel, Vero Capri e su emittenti regionali.