Live non è la d'Urso diretta puntata 31 maggio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone domenica 31 maggio 2020

Live non è la d'Urso diretta puntata 31 maggio 2020 su Canale 5

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, domenica 17 maggio 2020, in prima serata su Canale 5. Tra gli argomenti della serata, spazio alla riapertura delle Regioni, prevista per il prossimo 3 giugno e tutte le ultime novità che riguardano il Coronavirus.

Previsti due confronti molto infuocati: quello tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio dopo il botta e risposta sui social delle ultime settimane. E, poi, un duello tra Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso.



Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



Live - Non è la D'Urso 2020, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.