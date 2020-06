Palinsesti Rai Autunno 2020, la presentazione slitta all'8 luglio?

Di Giorgia Iovane mercoledì 24 giugno 2020

La presentazione dei Palinsesti Rai per l'Autunno 2020 slitta di una (altra) settimana.

Slitta di un'altra settimana la presentazione dei palinsesti Rai per l'Autunno 2020: sembrava che inizialmente dovesse svolgersi il 25 giugno, quindi si è optato per il 1° luglio e ora sembrerebbe che la data prescelta sia quella di mercoledì 8 luglio. La messa a punto dell'offerta televisiva procede, e non senza intoppi, e si muove anche tra le pieghe di un'emergenza sanitaria lontana dall'essere conclusa e che ha modificato in questi mesi non solo l'offerta televisiva, ma anche il codice dei format, anche quelli più rodati.

A rendere il tutto ancora più 'frizzante', le notizie arrivate sul fronte dirigenziale, su tutte l'addio di Eleonora Andreatta, che ha lasciato la direzione di Rai Fiction per andare a Netflix. L'attenzione, però, è prevalentemente rivolta al consueto 'valzer' dei conduttori e alla conferma/cancellazione di programmi più o meno storici. Intanto qualche news arriva anche da Sanremo 2021: Amadeus ha ufficialmente sciolto la prognosi sul bis come conduttore e direttore artistico ('bis' che non è un bis, ma la prima volta per un Festival in epoca COVID, come ebbe già a dire durante il lockdown in una delle sue dirette Instagram) illustrando alla Rai la sua idea di regolamento per l'edizione 2021. Un'edizione che dovrà combattere molto anche con la logistica, ma questa è un'altra storia.

Definiti tutti, o quasi tutti, i posti in griglia, si va di presentazione: come detto, cambia la data ma non il luogo, ovvero lo Studio A di Radio Rai a via Asiago, quello che ha ospitato Fiorello con Viva RaiPlay!. Come vuole la tradizione, anche quest'anno la presentazione si articola in due momenti diversi, uno dedicato alla stampa e uno agli investitori, anche se le misure anti-COVID rendono l'evento decisamente meno mondano e più informativo: pare, infatti, che l'incontro con la stampa si svolgerà esclusivamente da remoto, per evitare ogni tipo di contatto superfluo e di assembramento. E ci sembra un'ottima idea.

Se dovessero essere mantenuti gli orari previsti per la precedente 'data', alle 12 si terrebbe l'incontro stampa con l’ad Fabrizio Salini e i direttori delle reti, di Rai Play e della Radio Rai, mentre alle 19 inizierebbe 'l'happening' dedicato agli investitori pubblicitari con l’ad e il presidente di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia e Antonio Marano a fare gli onori di casa, i vertici Rai, talenti e artisti in collegamento.

In attesa di conferme ufficiali, seguiamo le indiscrezioni che arrivano da Viale Mazzini.